Trainer Schmidt nach Dynamo Dresdens Niederlage in Ingolstadt: „Tag zum Vergessen“

Ingolstadt. „Wir müssen vom ersten Moment an abrufen, die Null erst mal verteidigen und schauen, dass wir kein Gegentor bekommen“, hatte Dynamo Dresdens Cheftrainer Alexander Schmidt am Tag vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt gesagt. Doch es kam anders. Nach nur 50 Sekunden war sein Torwart Kevin Broll erstmals geschlagen. Am Ende hieß es 3:0 (2:0) für die Schanzer, die am Sonnabend als Tabellenschlusslicht nach zwölf sieglosen Spielen erstmals wieder triumphieren konnten. Mit ihrem neuen Coach Rüdiger Rehm feierten sie im letzten Spiel des Jahres ihre Wiederauferstehung gegen die Schwarz-Gelben, denen sie damit das Weihnachtsfest ein stückweit verhagelt haben. Anzeige

Die Gäste aus Sachsen waren offensiv harmlos und defensiv fehlerbehaftet. „Bitter für uns. Das Tor in der ersten Minute hat uns schon gekillt“, zeigte sich Schmidt enttäuscht. Einen gegnerischen Freistoß fälschte Dynamos Ein-Mann-Mauer namens Brandon Borrello ab, der Ball kam im Strafraum runter und ging trotz hoher personeller Überzahl der Gäste zunächst an Freund und Feind vorbei. Erst Nico Antonitsch bekam am langen Pfosten den Schlappen dran und traf zur frühen Führung der Oberbayern. „Da geht es um einen Bruchteil einer Hundertstelsekunde, wo der den Schritt schneller ist. So ein Gegentor kann dir auch mal passieren, es ist manchmal schwer, das zu verteidigen“, meinte der 53-jährige SGD-Trainer.

Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Marcel Gaus hebelte per Doppelpass die rechte Abwehrseite aus und fand mit seiner gefühlvollen Flanke Kapitän Stefan Kutschke hinterm zweiten Pfosten. Der schlitzohrige Ex-Dynamo und gebürtige Dresdner köpfte den zurückeilenden Verteidiger Kevin Ehlers an, der den Ball in die Maschen bugsierte – ein Eigentor (17.), mit dem Schmidt seinen Spielplan endgültig über den Haufen werfen musste, weil die Schanzer fortan defensiver agierten. „Wir hatten eher eine physische Mannschaft auf dem Platz, die gegenhalten sollte. Nun waren wir gezwungen, Spieler zu bringen, die in engen Räumen besser zurechtkommen“, erklärte Schmidt seine fünf taktischen Wechsel.



Erstes Bauernopfer war Robin Becker, der schon in der 26. Minute für Luca Herrmann das Feld räumen musste. Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen noch Patrick Weihrauch und Heinz Mörschel für Morris Schröter und Brandon Borrello, die gar nicht in ihr Spiel gefunden hatten. Mit den neuen Kreativkräften brachte es Dynamo zwar letztlich auf 70 Prozent Ballbesitz, aber trotzdem nur fünf Torschüsse im gesamten Spiel. Drei davon durch Herrmann, dessen beste Chance FCI-Keeper Buntic parierte (73.). Gegen Ende der Partie ließ die SGD mehrere Konter zu, zweimal hielt Torwart Kevin Broll seine Elf gegen durchgebrochene Ingolstädter im Spiel (81., 83.). Die Entscheidung brachte dann ein Eckball, als Bilbija nach einer weiteren Broll-Parade abstaubte (85.).