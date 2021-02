Trainer Sebastian Hoeneß wird deutlich: Hoffenheim-Saison "verkorkst"

Nach dem unrühmlichen Aus der TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League hat Trainer Sebastian Hoeneß die Misserfolge klar eingeräumt. „Natürlich müssen wir von einer verkorksten Saison sprechen“, sagte der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer bei einer Online-Pressekonferenz der Kraichgauer am Freitag. Der Tabellenelfte der Fußball-Bundesliga hatte mit dem 0:2 am Donnerstagabend gegen die Norweger von Molde FK das Achtelfinale verpasst und tritt nun am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin an.

