Trainer-Sensation bei Real Madrid offiziell: Zinedine Zidane wird neuer Coach

Das Trainer-Comeback des Jahres ist perfekt! Real Madrid hat am Montag offiziell die sofortige Verpflichtung ihres Ex-Coaches Zinedine Zidane bekannt gegeben. Der 46 Jahre alte Weltmeister von 1998 folgt überraschend auf den bisherigen Real-Coach Santiago Solari, der zuletzt mit der Mannschaft sensationell in der Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert war. Im Mai 2018 war Zidane noch überraschend zurückgetreten. Nun erhält der Erfolgstrainer einen Vertrag bis 2022. Die offizielle Vorstellung erfolgt um 20 Uhr.