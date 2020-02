DFB-Trainer Stefan Kuntz bestätigt: Thomas Müller soll mit zu Olympia

Thomas Müller steht offenbar vor einem Comeback im Nationaltrikot – bei Olympia. Denn wie U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz am Mittwoch gegenüber Sport1 bestätigte, möchte er den Weltmeister von 2014 beim Fußball-Turnier in Tokio im Sommer dabeihaben. Müller sei ein Kandidat für den Kader: "Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen", so Kuntz. Neben Müller habe er auch mit anderen erfahrenen Spielern und "großen Namen" gesprochen, sagte der 57-Jährige. "Mit Thomas und den anderen Spielern habe ich mich darauf geeinigt, dass wir Anfang April, Ende Mai, die Situation sondieren werden."