Freitesten fehlgeschlagen: Köln-Trainer Baumgart vor Leipzig-Spiel weiter in Quarantäne

Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Spiel am kommenden Freitag bei RB Leipzig möglicherweise erneut auf Trainer Steffen Baumgart verzichten. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, befindet sich der 50-Jährige noch immer in Corona-Quarantäne. Ein Versuch, sich freizutesten und wieder in das Tagesgeschäft einzusteigen, misslang. Baumgart werde "es im Laufe der Woche erneut versuchen. Sein Ziel ist es, im Auswärtsspiel gegen Leipzig wieder auf der Bank zu sitzen", hieß es. Sollte dies nicht gelingen, würde der Chefcoach weiter von seinem Assistenten Andre Pawlak vertreten werden.

