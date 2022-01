"Gerne über eine Verlängerung sprechen": Trainer Steffen Baumgart bereit für neuen Vertrag in Köln

Trainer Steffen Baumgart würde seinen bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag beim Bundesligisten 1. FC Köln auf jeden Fall verlängern. "Wenn der Verein das gerne möchte, dann können wir gerne über eine Verlängerung sprechen. Ich jedenfalls habe nicht vor, bald meine Sachen zu packen", sagte Baumgart im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. Wenn der Klub auf ihn mit dem Vorschlag eines längerfristiges Engagements zukäme, würde Baumgart zusagen: "So sieht es aus."

Überrascht zeigt sich Baumgart von dem Hype um seine Person, den er mit seinen Erfolgen und seiner Art des Coachings ausgelöst hat. "Ich sehe das als Anerkennung der Art und Weise unseres Fußballs. Das hatte ich auch in Paderborn, doch in der Form war dies neu für mich", sagte der 49-Jährige. Derweil macht sich der Fußballlehrer angesichts der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen Sorgen um die Ausgeglichenheit von Bundesliga-Partien. "Wenn bei uns sechs Spieler ausfallen würden, was zum Glück bisher nicht der Fall ist, wäre das schon eine Verzerrung des Wettbewerbs", sagte Baumgart.