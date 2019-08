Trainer Steffen Baumgart verlängert Vertrag bei Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn

Kurz vor dem Bundesliga-Start hat Aufsteiger SC Paderborn den Vertrag mit seinem Erfolgstrainer Steffen Baumgart vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gab der Verein am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor der Partie bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) bekannt. Der 47 Jahre alte Baumgart übernahm die Paderborner im April 2017 auf einem Abstiegsplatz der 3. Liga und führte sie in nur etwas mehr als zwei Jahren in die Erste Liga zurück.

Der Job in Paderborn ist für Baumgart der erste als Cheftrainer im Profibereich. In bisher 94 Spielen bei den Ostwestfalen brachte er es auf stattliche 2,09 Punkte pro Partie. 2Steffen Baumgart hat die außergewöhnliche sportliche Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren an verantwortlicher Stelle mit gestaltet und ist mit seiner Persönlichkeit zu einem wertvollen Identifikationsfaktor für den SCP07 geworden", sagte Paderborns Geschäftsführer Martin Przondziono: "Wir freuen uns sehr, dass wir uns noch vor dem Beginn der Bundesliga-Saison 2019/2020 auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten."