Trainer-Suche bei Schalke 04: Zorniger, Funkel, Wilmots und Gross offenbar Kandidaten

Einen konkreten Nachfolger für Interimstrainer Huub Stevens gibt es beim FC Schalke 04 laut Sportvorstand Jochen Schneider bereits. Namen nannte er aber nicht nicht. Der Kicker schreibt aktuell von vier Kandidaten, die der Klub schon in wenigen Tagen präsentieren könnte. Und dazu zählen Alexander Zorniger, Friedhelm Funkel, Marc Wilmots und Christian Gross. "Schauen wir mal, das werden wir verkünden, wenn es so weit ist", sagte Schneider gegenüber Sky vor der 0:1-Niederlage am Samstag gegen Arminia Bielefeld: "Werden wir sehen." Anzeige

Der Krisenklub hatte sich am Freitag von Trainer Manuel Baum getrennt. Rückkehrer Stevens, auf Schalke anlässlich des 10-jährigen Klubbestehens 2004 von den Fans zum "Jahrhunderttrainer" gewählt, sollte eigentlich nur am Samstag und im DFB-Pokal am Dienstag gegen Ulm auf der Bank sitzen. "Wir haben diese zwei Spiele vereinbart, dabei wird es bleiben, davon gehe ich aus", sagte Schneider. Stevens äußerte im Sky-Interview: "Lasst euch schön überraschen. Ich denke, dass zwei Spiele dann reichen."