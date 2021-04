Trainer Svensson gegen Ex-Chef Kramer: Mainz startet gegen Bielefeld in entscheidende Wochen

Von "Wochen der Wahrheit" will Bo Svensson trotz des heißen Programms beim FSV Mainz 05 nichts wissen. Für die Rheinhessen und ihren dänischen Trainer beginnt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld eine Serie von drei Partien gegen unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf der Bundesliga. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause will der Tabellen-15. erstmal an die Siege gegen Freiburg und in Hoffenheim anknüpfen.

Anzeige