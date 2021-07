Trainer, Taktik, Sancho-Transfer: Erling Haaland blickt auf neue BVB-Saison

(Fast) alles neu beim BVB – doch ein Mann muss laut aktuellem Stand bleiben: Borussia Dortmund plant fest mit Top-Stürmer Erling Haaland für die kommende Saison, trotz angeblicher Transfer-Avancen des FC Chelsea. Vor Beginn der neuen Spielzeit und seinem Einstieg in die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Marco Rose hat der Norweger im Interview mit dem Youtube-Kanal Stadium Astro unter anderem über den bevorstehenden Abgang von Jadon Sancho, den neuen Coach und die mögliche neue Rose-Taktik beim BVB gesprochen. Anzeige

Haaland zeigte sich im Gespräch vor allem traurig über den Transfer seines Offensiv-Partners Sancho. Der Engländer, der in der vergangenen Saison an 36 Pflichtspiel-Toren der Dortmunder beteiligt gewesen war, ist sich mit Manchester United über einen Wechsel einig – genau wie der BVB selbst. "Jadon und ich haben uns untereinander gut verstanden. Er ist ein Top-Spieler. Natürlich ist es traurig, dass er geht", sagte Haaland, der sich mit dem Sancho-Transfer aber schon abgefunden zu haben scheint: "So ist es nun mal. Das ist Fußball, du weißt nie, was passiert", fügte er an.

Haaland über BVB-Taktik: "Viel pressen, laufen und attackieren"

Auf die Frage, wer den England-Star beim BVB ersetzen könne, wollte Haaland nicht ins Detail gehen. "Ich denke, dass es eine Menge anderer guter Spieler gibt, mit denen ich gut klarkomme", führte der 20-Jährige aus. "Wir werden sehen, mit wem ich am besten zusammenspielen kann." Vielleicht ja mit Donyell Malen. Mit dem niederländischen Nationalspieler von der PSV Eindhoven sei sich der BVB über einen langfristigen Vertrag einig, berichtete die „Sport Bild“ zuletzt. Aktuell ist der 22 Jahre alte Angreifer für Verhandlungen mit anderen Klubs freigestellt. Michael Zorc wollte die Gerüchte am Rande der 1:3-Testspiel-Niederlage gegen den VfL Bochum am Samstag nicht kommentieren. Man solle sich "überraschen" lassen, wen der BVB verpflichte, so Zorc.