Hertha-Manager Bobic kündigt Gespräch mit Trainer Korkut an - Entscheidung am Sonntag

Nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach hat Geschäftsführer Fredi Bobic ein Bekenntnis zu Trainer Tayfun Korkut vermieden. "Wir werden uns ganz in Ruhe besprechen. Jetzt nach dem Spiel und morgen früh. Dann werden wir sehen", sagte der Manager von Hertha BSC bei Sky zum Entscheidungsfindungsprozess und betonte, dass er auch mit dem Coach selbst den Austausch suchen werde: "Wir werden uns hinter den Kulissen besprechen - dort, wo es hingehört." Zu einer "Hauruck-Aktion" werde es nicht kommen. Man wolle sich am Sonntag aber "auf jeden Fall" zum weiteren Vorgehen äußern. Bobic: "Klar ist: Uns fehlen Punkte, wir sind auf einem direkten Abstiegsplatz."

Vor der Partie in Gladbach hatte der Sport-Geschäftsführer einen Punktgewinn des Teams am Samstagabend zuvor als "unausweichlich" bezeichnet und sich mögliche personelle Konsequenzen offengehalten. Unmittelbar vor dem Anpfiff machte Bobic klar, dass seine Planungen auf der Trainer-Position auch "von der Art und Weise" des Auftritts in den folgenden 90 Minuten abhängen würden. Ein entschlossenes Aufbäumen der Profis gegen den Absturz war erst nach der Pause wirklich zu erkennen. "In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, es etwas offensiver zu gestalten. Dann kam der Eckball", meinte Bobic zur Situation, die zum entscheidenden zweiten Borussen-Treffer durch Matthias Ginter führte.