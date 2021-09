Trainer, Team, Ambitionen: Mario Götze erklärt Vertragsverlängerung bei der PSV Eindhoven

Die unmittelbare Zukunft von Mario Götze ist geklärt. Am Montag gab die PSV Eindhoven die Vertragsverlängerung des ehemaligen Bundesliga-Profis bekannt. Der Kontrakt des 29-Jährigen, der am Ende der angebrochenen Saison ausgelaufen wäre, läuft nun bis 2024. Für den WM-Helden von 2014, dessen Arbeitspapier bei Borussia Dortmund im Anschluss an die Spielzeit 2019/20 nicht verlängert worden war, geht der in der Folge gestartete Exkurs in die Eredivisie damit weiter. Aus gutem Grund: "Die PSV ist ein großartiger Verein und ich kann hier unter einem hervorragenden Trainer und Betreuerstab arbeiten. Außerdem ist die Energie, die unser Team umgibt, sehr angenehm", wird Götze mit Blick auf die Beweggründe für die Ausweitung der Zusammenarbeit in der Klub-Mitteilung zitiert.

