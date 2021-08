Trainer-Team von Hansi Flick komplett: DFB verpflichtet Andreas Kronenberg und Mads Buttgereit

Einen Tag vor der offiziellen Präsentation von Hansi Flick hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Team des neuen Bundestrainers komplettiert. Wie der Verband am Montag offiziell bekanntgab, wird Flick von Andreas Kronenberg als Torwarttrainer und dem Dänen Mads Buttgereit als Spezialtrainer unterstützt. "Andreas Kronenberg ist ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesliga-Torhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind", wurde Flick in der Pressemitteilung des DFB zitiert.

