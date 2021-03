Trainer Thioune sieht trotz Negativlauf keine HSV-Krise: "Eher ein Bruch"

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV will auch nach zuletzt zwei Niederlagen in der 2. Bundesliga nichts von einer Krise wissen. „Wenn man Spiele nicht gewinnt, ist immer schnell von einer Krise die Rede. Ich sehe es eher als Bruch. Aber was im Moment fehlt, sind die Ergebnisse“, sagte der 46-Jährige am Sonntag.

