Bochum-Trainer Thomas Reis nach Debakel beim FC Bayern: "Ich schäme mich"

Jeden der sieben Gegentreffer schien Thomas Reis wie einen Schlag in die Magengrube empfunden zu haben. "Ich bin maßlos enttäuscht", sagte der tiefgetroffene Trainer des VfL Bochum nach der 0:7 (0:4)-Pleite beim FC Bayern am Sky-Mikrofon: "Ich schäme mich auch, weil ich die Verantwortung habe. Aber jetzt heißt es: Mund abputzen und weitermachen." Schon am Sonntag kommender Woche wolle man gegen den VfB Stuttgart zeigen, dass man zu anderen Leistungen in der Lage sei. Am Samstagabend musste der Aufsteiger aber erstmal die Pleite in München verarbeiten.

