Trainer, Transfers und Co.: So plant der BVB den Titel-Angriff auf den FC Bayern

Sechzehn Punkte fehlen dem BVB vor dem Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, so könnt ihr es sehen!) bereits zu Spitzenreiter FC Bayern. In der Bundesliga läuft alles auf eine weitere Titelverteidigung der Münchener hinaus. Die Borussia muss im Breisgau hingegen punkten, um den Anschluss an die angepeilten Champions-League-Plätze zu halten. Auch unter Edin Terzic, dem Nachfolger des entlassenen Lucien Favre, haben die Westfalen noch nicht zu ihrer Konstanz zurückgefunden. Anzeige

Ohnehin war Terzic schon bei seiner Verpflichtung zunächst nur als Lösung bis zum Saisonende vorgesehen. Als heißer Kandidat für den Trainer-Posten gilt nach wie vor Marco Rose, dessen Vertrag bei Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach zwar noch bis 2022 läuft, aber eine Ausstiegsklausel besitzt. "Wir wollen so schnell wie möglich die Klarheit haben", sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl zuletzt über die Wechselgedanken des Fohlen-Coaches. "Der Marco hat die Entscheidung ein Stück weit zu fällen. Aber wir werden da gemeinsam reden und eine Entscheidung fällen", so Eberl weiter. Der BVB wird die Entwicklungen beobachten, laut Bild ist er auch weiterhin der Wunschkandidat bei den Borussen.

Und auch ein weiteres Transfer-Ziel des BVB soll es wohl in Gladbach geben. Sport1 berichtete zuletzt über das Dortmunder Interesse an Nationalspieler Florian Neuhaus, der bereits mit einem Wechsel zum FC Bayern oder zu Real Madrid in Verbindung gebracht wurde. Demnach wolle der Revierklub den 23-Jährigen bereits im kommenden Sommer verpflichten. Laut Sky ist auch im Vertrag des Gladbacher Mittelfeldmanns eine Ausstiegsklausel verankert - in Höhe von rund 40 Millionen Euro.

Sancho-Verkauf im Sommer wieder ein Thema? Geld, das durch einen Verkauf von Jadon Sancho in die Kassen gespült werden könnte. Der Flügelspieler des BVB hat noch einen Vertrag bis 2023, die Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang waren bereits in der Vergangenheit lauter geworden. Zwischenzeitlich stand der Engländer wohl kurz vor der Rückkehr in die Premier League zu Manchester United. Für den 20-Jährigen, dessen Marktwert von transfermarkt.de auf 100 Millionen Euro geschätzt wird, könnten die Westfalen eine satte Ablöse einstreichen. Laut Bild gilt Sancho neben Marwin Hitz, Nico Schulz, Felix Passlack, Marcel Schmelzer und Mo Dahoud als möglicher Abgabe-Kandidat. Sport1 berichtet sogar, dass Sancho in jedem Fall im Sommer den Verein verlassen wird.