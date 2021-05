Henke mit Warnung an BVB-Coach Terzic: "Habe mir selbst den Ruf als ewiger Co-Trainer erarbeitet"

Michael Henke, aktuell Sportdirektor beim FC Ingolstadt, ist ein erfahrener Co-Trainer. An der Seite von Ottmar Hitzfeld gewann Henke mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern jeweils die Champions League. Zudem wurde er als Assistent sieben Mal deutscher Meister und gewann dreimal den DFB-Pokal. Letzteres ist mit Borussia Dortmund jetzt auch Edin Terzic gelungen. Der 38-Jährige ehemalige Co-Trainer steht momentan vor der Frage, ob er Cheftrainer bleibt – dann bei einem anderen Klub, weil beim BVB Marco Rose übernimmt – oder ins zweite Glied zurückkehrt. Michael Henke schickte in einem Interview mit dem TV-Sender Sport1 jetzt eine Warnung an Terzic: "Ich glaube, jetzt muss er nicht zugreifen."

Anzeige