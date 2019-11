Kovac, Pochettino und Co.: Diese 25 Trainer sind aktuell ohne Verein

Vor der Winterpause kommt das Trainerkarussell in Europa für gewöhnlich richtig in Fahrt. Kriselnde Klubs versprechen sich von Wechseln auf der Bank einen positiven Effekt auf die Leistungen ihrer Mannschaften. Der SPORTBUZZER zeigt 25 Coaches, die aktuell ohne Klub sind und in den europäischen Top-Ligen Mannschaften übernehmen könnten.