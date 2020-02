Trainer verlängert, zwei Neue: FC Brome holt ehemaliges RB-Salzburg-Talent

Der Kontakt sei "reiner Zufall" gewesen, so Schmidt. "Er ist für die Arbeit in die Gegend gezogen. Marten Böse hat ihn dann mal mitgebracht." Aus Arbeitskollegen wurden so Teamkollegen - "nach dem ersten Training habe ich ihn gefragt, was er denkt, ob er sich das Ganze weiter angucken will oder ob wir uns gleich um einen Pass kümmern sollten", erzählt Schmidt. Nedic wollte direkt einsteigen.

Einer davon trainiert bereits seit einem halben Jahr beim FCB - Tim Bendig, der zuletzt für die SV Gifhorn gekickt hatte, ist endlich spielberechtigt - "früher hat er keine Freigabe bekommen", so Schmidt. Auf die musste Brome im Falle von Vladimir Nedic nicht warten: Der Bosnier "hat seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gespielt oder gar ein Spiel geschaut", sagt Schmidt. Nedic hatte zuvor in Österreich gekickt, war dort bis zur U15 sogar im Nachwuchs-Programm von RB Salzburg.

"Nach der Pause war das erste Wochenende wohl gleich ein Kulturschock", so Schmidt mit einem Schmunzeln. "Beim Training hat man gesehen, dass der Antritt und die Technik stark sind, die Ausdauer noch nicht - da muss er eben noch seinen Rhythmus finden. Danach wurde gegrillt, Bundesliga geschaut, und zum Teamabend haben ihn die Jungs auch gleich mitgenommen." Es passt also offensichtlich im Team - auch sportlich. Schmidt freut sich nämlich mit Nedic über einen zweiten starken Innenverteidiger neben Riaan Schmidt. "Da haben wir nun zwei Kanten", so der Coach.

Seine Vertragsverlängerung sei derweil eine leichte Entscheidung gewesen, so Schmidt: "Ich bin in meinem fünften Herren-Jahr, habe vorher zehn Jahre Jugendarbeit beim FC gemacht - dieses Mal haben wir uns frühzeitig zusammengesetzt - als Zeichen für die Mannschaft, dass es weitergeht", so Schmidt. Die Zusage gilt für die Bezirksliga - aber auch im Falle eines Abstiegs. Aktuell steht Brome mit zwei Zählern Vorsprung über dem Strich auf Platz 13.