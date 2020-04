Trainerverträge verlängert: Franz und Bock bei Pattensen II, Keßler in Ingeln-Oesselse

Neuzugänge zu finden, ist in ungewissen Zeiten wie den momentanen eher schwierig. Bewährte Kräfte an sich zu binden, lässt sich da schon leichter bewerkstelligen. Und so haben die beiden Kreisligisten TSV Ingeln-Oesselse und TSV Pattensen II mit ihren Übungsleitern vereinbart, die jeweilige Zusammenarbeit zu verlängern.

Ebenfalls mit altbekanntem Personal geht es bei der Landesligareserve des TSV Pattensen in die Zukunft. Der Tabellenelfte setzt auch weiterhin auf Cheftrainer Sebastian Franz und dessen Assistenten Oliver Bock. „Wenn es wieder losgeht, verfolgen wir weiter das Ziel, Jugendspieler in den Herrenbereich zu integrieren“, sagt Bock. „Wir wollen uns in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga 3 etablieren, was uns in der Hinrunde leider nicht ganz so gut gelungen ist.“