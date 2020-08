"Leicht ist es nicht, einen zu bekommen": Grasdorfs Trainer Wohlfahrt will mehr spielen

Die Basketballer fiebern dem 12. September entgegen. Dann geht der Spielbetrieb, der im März schlagartig eingestellt worden war, endlich weiter. Die Saison 2020/2021 in Niedersachsen startet. „Es wird sicher anders werden. Ohne Zuschauer, nur mit Teams, Schiedsrichtern und Kampfgericht. Aber dass wir irgendwann gar nicht mehr spielen, kann ich mir eher nicht vorstellen“, sagt Teamsprecher Daniel Wohlfahrt vom VfL Grasdorf.

Gleiche Bedingungen wie im Vorjahr Für seine Mannschaft hat sich kaum etwas geändert. Gleicher Kader, gleiche Halle und gleiche Liga – jedenfalls von der Zusammensetzung der Gegner her. „Die Liga heißt jetzt nur nicht mehr Bezirksoberliga, sondern Landesliga“, sagt Wohlfahrt. Der Landesverband NBV hat die Durchführung und Organisation auch in den bisherigen Bezirken übernommen, um so Synergien zu nutzen und Durchführungen zu vereinheitlichen. „Aber die anderen Teams sind weitestgehend dieselben geblieben“, sagt Wohlfahrt. Nur dass statt des letztjährigen Aufstiegsrivalen CVJM Hannover II, der das Rennen gemacht hatte, nun die Oberliga-Absteiger TK Hannover und VfL Hameln zu den gefährlichsten Kontrahenten des VfL zählen.

"Uns gibt es nur im Doppelpack" Der TK Hannover ist noch in einem anderen Kampf der Gegner des VfL. Yannick Schneider und Timo Raum hatten nach rund anderthalb Jahrzehnten beim TSV Barsinghausen ihrem Heimatverein den Rücken gekehrt. Die beiden Spieler mit Oberliga-Erfahrung sind auf der Suche nach neuen Aufgaben. „Beim VfL Grasdorf und dem TK Hannover waren wir beim Probetraining. Weil wir beide in Hannover wohnen, tendieren wir eher zum TKH. Aber vor September, wenn nach den Ferien wieder regelmäßig trainiert wird, werden wir uns nicht entscheiden. Uns gibt es aber nur im Doppelpack“, sagt Raum.

Setzt sich gekonnt unter den Korb durch: VfL Grasdorf scharf auf Timo Raum (im Sprung). © deisterpics/Stefan Zwing

Anzeige

Trainerproblem beim VfL Das Argument gegen den VfL ist bei dieser Entscheidung der Trainer. Denn den haben die Grasdorfer derzeit nicht. „Ich wollte nicht noch eine Saison Spielertrainer sein, sondern wieder selber mehr spielen. Aber das Problem mit dem Trainer haben wir bisher leider noch nicht lösen können“, sagt Wohlfahrt. „Leicht ist es nicht, Trainer zu bekommen. Die werden überall gesucht. Wir haben schon zu zwei ehemaligen Spielern Kontakt aufgenommen. Aber Ergebnisse gibt es noch nicht“, sagt Wohlfahrt.

Der TKH hat die Nase vorn Verständnis für seine Entscheidung erhält Wohlfahrt auch von Raum. „Ich habe lange beim TSV Barsinghausen den Spielertrainer gemacht. Auch mir wird das zu viel. Ich will auch nur noch spielen“, sagt der Basketballer. Der TKH ist da als Großverein in der deutlich besseren Situation, hat mit Johannes Schwarz einen hauptamtlichen Coach, auch wenn die ersten Herren, einst Team in der 1. Regionalliga, mittlerweile nur noch siebtklassig spielen.

Grasdorfer starten in Celle In Grasdorf ist man mit dieser Spielklasse zufrieden. „Dass wir in der vergangenen Saison den Aufstieg ganz knapp nicht geschafft haben, ist im Nachhinein sogar ganz gut. Durch die Corona-Unterbrechung sind wir nicht so weit, wie wir sein müssten, um in der Oberliga zu bestehen“, sagt Wohlfahrt. Doch für die Landesliga reicht es allemal. „Unser Kader passt einfach. Die Chemie im Team stimmt. Wir haben gar nicht aktiv nach Verstärkung gesucht. Nur Yannick und Timo würden wir schon gerne nehmen“, sagt er. Gute Gegner gibt es auch in der Landesliga. Neben den beiden Oberliga-Absteigern Hameln und TKH sind das auch die Hannover Dragons sowie der TV Bergkrug. Der erste Kontrahent beim Auswärtsstart am 12. September gehört aber nicht dazu. Dann geht es zu Neuling TuS Celle, eine lösbare Aufgabe.