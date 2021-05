Bericht: Trainer Zinedine Zidane will Real Madrid offenbar mit sofortiger Wirkung verlassen

Muss Real Madrid schon in naher Zukunft auf Trainer-Suche gehen? Wie Sky berichtet, hat sich der aktuelle Cheftrainer des spanischen Rekordmeisters, Zinedine Zidane, dazu entschieden, die Madrilenen mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Laut Sky-Reporter Fabrizio Romano soll der 48-Jährige Real-Präsident Florentino Perez schon bald über sein Vorhaben in Kenntnis setzen. Der Vertrag des Franzosen bei den Spaniern läuft noch bis 2022. Eine Trennung von Zidane wäre das zweite Trainer-Aus bei einem internationalen Top-Klub innerhalb kürzester Zeit. Erst am Mittwoch hatte Inter Mailand mitgeteilt, dass Antonio Conte den Italienern trotz des gewonnenen Meistertitels den Rücken kehrt .

Gerüchte um einen vorzeitigen Zidane-Abschied hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Dem spanischen Blatt Diario AS zufolge habe sich Real bereits im März nach möglichen Nachfolge-Kandidaten auf dem Trainer-Posten umgesehen. Der Topkandidat des "Schattentrainers" soll ursprünglich Mauricio Pochettino gewesen sein. Der Argentinier, der nach seinem Abschied von Tottenham Hotspur zunächst vereinslos war, unterschrieb zu Beginn des Jahres aber einen Vertrag bei Paris Saint-Germain , wo er die Nachfolge von Thomas Tuchel antrat. Deshalb soll neben Raúl Gonzalez Blanco, der aktuell die zweite Mannschaft von Real trainiert, auch der nach der EM im Sommer scheidende Bundestrainer Joachim Löw ins Visier geraten sein.

Zidane übernahm die Madrilenen im März 2019 zum zweiten Mal, nachdem er zwischen 2016 und 2018 drei Mal in Folge die Champions League gewonnen hatte und daraufhin zurückgetreten war. In seiner zweiten Amtszeit gewann der Franzose bisher den spanischen Meistertitel sowie den nationalen Supercup. In der aktuellen Saison verpasste Zidane mit Real sowohl den Liga-Titel als Tabellenzweiter als auch den Coup in der Königsklasse, wo man im Halbfinale am FC Chelsea scheiterte.