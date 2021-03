Trainerduo hört auf: Baar und Brauer verlassen die 96-Frauen nach der Saison

Erst im Sommer vergangenen Jahres haben Sebastian Baar und Tom Brauer das Traineramt bei den Regionalliga-Frauen von Hannover 96 übernommen. Jetzt haben sie der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung mitgeteilt, dass sie den Verein nach dem Ende der laufenden Spielzeit auf eigenen Wunsch verlassen möchten. Bis dahin "werden das Trainerteam und die Mannschaft weiterhin fokussiert und gemeinsam ihre sportlichen Ziele verfolgen", heißt es in einer Facebook-Mitteilung.

Nach drei Jahren bei 96 ist Schluss

Durch die Corona-bedingten Unterbrechungen des Spielbetriebs konnte das Duo erst an sechs Regionalliga-Spieltagen an der Seitenlinie stehen. Die Bilanz kann sich mit fünf Siegen dennoch sehen lassen. Aktuell liegen die 96-Frauen souverän und mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Schon zuvor waren Baar und Brauer mit den hannoverschen U17-Juniorinnen erfolgreich. Gemeinsam führten sie den Nachwuchs binnen zwei Jahren in die Bundesliga. Nun ist nach insgesamt drei Jahren bei Hannover 96 Schluss.