Wenn Slomka gehen muss: Diese Trainer könnten bei Hannover 96 ein Thema werden

Noch ist Trainer Mirko Slomka bei Hannover 96 im Amt, doch die öffentlichen Aussagen vonseiten des Vereins lassen erahnen, dass das Vertrauen in den 52-Jährigen nicht mehr besonders groß ist. Wer könnte im Falle eines Slomka-Abschieds der neue Mann an der Seitenlinie an Hannover werden?

Gar nicht lange her, da war Kenan Kocak (38) einer von drei Favoriten für den Trainerjob bei 96 nach dem Abstieg. Slomka setzte sich zwar durch, aber Kocak soll den 96-Profichef in dem Gespräch überzeugt haben.

Markus Anfang überzeugte im Sommer nicht

Wird der Trainerwechsel nach dem Dresden-Spiel ein Thema, ist Kocak ein Top-Favorit. Markus Anfang (45), der dritte Kandidat des Sommer-Castings, ist aus dem Rennen. Anfang, mit Köln aufgestiegen und dennoch entlassen, hofft auf einen Job in der Bundesliga.