Trainersuche in Zeiten von Corona: Kreisligist fahndet auch per Videokonferenz und Telefon

Aufruf im SPORTBUZZER

Einen Nachfolger für den ab Ende Juni scheidenden Trainer Marcel Schoolmann kann der Fußball-Kreisligist FSG Neindorf/Almke noch nicht präsentieren, doch der Aufruf für einen neuen Coach (SPORTBUZZER berichtete) brachte zumindest einen Teilerfolg - trotz der Corona-Beschränkungen. "In der vergangenen Woche haben sich zwei Trainer bei uns gemeldet, mit denen wir uns unterhalten haben", sagte der erste Vorsitzende Mustafa Özdemir, der bestätigte, dass sich der Verein zuvor bereits mit mehreren Kandidaten ausgetauscht hatte.

Doch nicht nur die Kontaktaufnahme in Zeiten, wo es auf Abstand ankommt, gestaltete sich als schwierig, auch die ungewisse Situation im Spielbetrieb sorgte zwischenzeitlich für Stillstand. "Keiner weiß so richtig, wann und wie es weitergeht, deshalb waren die Gespräche teilweise auch erst mal auf Eis gelegt", sagt der 2. Vorsitzende Stefan Kazuch. Im Vereinsvorstand wurden Videokonferenzen abgehalten, um potentielle Übungsleiter zu diskutieren. Anschließend fand in Einzelgesprächen per Telefon die lose Kontaktaufnahme statt. Nach gegenseitigem Interesse wurde sich persönlich vor Ort ausgetauscht - immer unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen.