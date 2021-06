Trainersuche beim TSV Havelse: Wird Ziehl am Montag der neue Zimmermann?

„Dann ist das halt so.“ Manager Matthias Limbach kam es bei der Trainersuche nicht auf den Tag an, sondern auf „Sorgfalt“ und eine „gute Entscheidung“. Vier Tage vor dem Trainingsauftakt und knapp vier Wochen vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga will Aufsteiger TSV Havelse aber nun endlich einen Nachfolger für den zu 96 abgewanderten Jan Zimmermann präsentieren. „Wir hoffen, dass wir morgen Vormittag Einigkeit erzielen können“, sagte Limbach am Sonntag.

Kandidaten gab es genug, nach Informationen des SPORTBUZZER wird Rüdiger Ziehl am Montag als neuer Chef in Garbsen vorgestellt. Der 43-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr Fußballlehrer, eine von vielen Grundvoraussetzungen. Bis zum vergangenen Sommer war der gebürtige Zweibrückener insgesamt elf Jahre in unterschiedlichen Funktionen beim VfL Wolfsburg tätig, zuletzt vier Jahre bei der Wölfe-Reserve, mit der er zweimal knapp am Drittligaaufstieg scheiterte. „Es ist nicht so“, sagte Ziehl Mitte Februar der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, „dass ich zu Hause sitze und nervös bin. Ich habe natürlich gedacht, es geht schneller, einen neuen Verein zu finden. Aber ich muss keinen Klub mit der Brechstange auswählen. Es muss dann auch passen.“ Zwischen ihm und Havelse hat es offenbar gefunkt.