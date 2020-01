Trainertausch zum Jahreswechsel! SV Osloß mit neuem Coach

Eine Entscheidung, die dem SVO nicht leicht gefallen ist. "Dreieinhalb Jahre waren Pascal und René unsere Trainer, zehn Jahre hätte ich mir gewünscht", sagt Osloß' Teammanager Pino Epifani. "Aber weil die Trainings-Leistung und das, was die Mannschaft sonntags auf dem Platz bringt, nicht übereingestimmt haben, haben wir überlegt, wie wir das Ruder herumreißen können." Osloß überwintert auf Rang 13, drei Punkte vor der SV Meinersen auf dem ersten Abstiegsplatz.

"Es ist schade", findet Epifani, betont aber: "Wir haben uns im Guten getrennt." Das unterstreicht auch Kahlert: "Wir hätten gern weitergemacht, hatten eine erfolgreiche Zeit. Ich wünsche den Jungs nur das Beste und werde sicher bei einigen Spielen zum Zuschauen dabei sein." Epifani fügt hinzu: "Wir würden Pascal gern in anderer Position im Verein behalten. Was er und René auf die Beine gestellt haben, ist toll." Schließlich gelang dem Duo im Sommer die Rückkehr in die Kreisliga, nachdem das Team in den Vorjahren jeweils knapp daran vorbeigeschlittert war.

Dass Dolata nun das Ruder übernimmt ist für Epifani derweil eine gute Lösung. "Wir wollten keinen Trainer von außen holen. Dome hat jahrelang bei der TSG Mörse in der Bezirksliga gespielt, weiß, wo er ansetzen muss. Wir vertrauen ihm zu 100 Prozent." Selbst soll Dolata fortan nicht mehr kicken, war beim SVO sowohl als Keeper als auch als Feldspieler im Einsatz.

Kahlert ist derweil offen für Neues. "Mal sehen, was die Zukunft so bringt." Der Kontakt nach Osloß soll aber nicht abreißen, "ich spiele ja noch im Altherren-Team", so Kahlert. Das wird in Zukunft von Riethus gecoacht. "René hatte schon frühzeitig gesagt, dass er die Mannschaft übernehmen will. Er hat sie ja auch mit ins Leben gerufen", so Epifani über die SG Osloß/Bokensdorf.