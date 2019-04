Trainerteam des Dresdner SC bleibt beisammen

Der Pole Wojciech Paleszniak erlebte seine erste Saison beim fünfmaligen deutschen Meister. Der 32-Jährige war im letzten Sommer von Berlin an die Elbe gewechselt. Beim VC Olympia hatte er seit 2013 Erfahrungen als Assistent und zuletzt als Bundesstützpunkttrainer gesammelt. „Ich freue mich auf die nächste Spielzeit in Dresden, die erfolgreicher als diese werden soll“, ist Paleszniak. Der einen Zweijahres-Kontrakt unterzeichnete, absolut motiviert.

Dass auch Goran Mladenic nun in seine dritte Saison beim DSC gehen will, ist keine Selbstverständlichkeit, schließlich wurde Freundin Sasa Planinsec ausgemustert und muss sich nun einen neuen verein suchen. Über sie kam der 32-Jährige 2017 vom slowenischen Verein Branik Maribor nach Dresden. „Die Arbeitsbedingungen sind großartig, genauso wie die Menschen in und um den Club. Ich freue mich, diese Reise fortsetzen zu können“, begründet der Athletik-Coach seine Entscheidung.

Alexander Waibl freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit beiden: „Um wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden, ist es wichtig, dass im Trainerteam soweit es geht Kontinuität herrscht. Das gibt uns die Möglichkeit, auf dem Vorhandenen aufzubauen“, so der 51-Jährige, der an diesem Mittwoch einen weiteren Neuzugang vorstellen will.