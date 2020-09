Kovac, Korkut – und jetzt Wagner: Das brachte der erste Trainerwechsel in den vergangenen Bundesliga-Saisons

Saison 2016/17: Alexander Nouri für Viktor Skripnik (Werder Bremen)

Werder Bremen ist eigentlich bekannt dafür, besonders lange an seinen Trainern festzuhalten: Sowohl Otto Rehhagel als auch Thomas Schaaf hatten jeweils 14 Jahre lang das Sagen an der Weser, und auch der aktuelle Amtsinhaber Florian Kohfeldt musste 2019/2020 trotz akuter Abstiegsgefahr nicht gehen. Im Spätsommer 2016 sah das für Kohfeldts Vor-Vorgänger anders aus: Die Hanseaten trennten sich am 18. September als Tabellenletzter nach knapp zwei Jahren von Viktor Skripnik und inthronisierten den damaligen U23-Coach Alexander Nouri zunächst als Interims-, dann als Cheftrainer. Zwar gelang es Nouri, die Elf aus der Abstiegszone herauszuführen, doch zu großen Sprünge reichte es nicht. Am Saisonende war Bremen Elfter.