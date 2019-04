Trainerwechsel: RB Leipzigs Ralf Rangnick trainiert VfB Scharnhorst Großgörschen

Letzte Prozente für den Aufstiegskampf

Hermann, der selbst im offensiven Mittelfeld aufläuft erhofft sich von dem besonderen Training zudem Impulse im Kampf um den Aufstieg. Am Sonntag steht in der Kreisklasse das Spiel gegen den Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Zorbau III an. "Vielleicht bringt uns Ralf Ralf Rangnick noch mal ein paar Prozente", so Hermann. Einen Tag vorher darf sich die Mannschaft das Heimspiel der Roten Bullen gegen den VfL Wolfsburg live in der Red Bull Arena anschauen. Die eineinhalbstündige Einheit am Mittwoch beginnt in Großgörschen um 18 Uhr.