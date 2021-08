Training wie bei den Golfprofis: Neue Wege für die DFB-Stars bei Flicks erster Einheit

Ohne Kapitän Manuel Neuer sowie die Innenverteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger hat Hansi Flick sein erstes Training als Bundestrainer geleitet. Die Stammkräfte gehörten zu den insgesamt zehn Akteuren aus dem Aufgebot der Nationalmannschaft , die am Montag zur Belastungssteuerung im Teamhotel blieben. Die anderen sieben waren am Sonntag noch mit ihren Klubs im Einsatz. Im strömenden Regen trainierten noch 14 Feldspieler und zwei Torhüter, darunter auch DFB-Rückkehrer Marco Reus und die Neulinge Karim Adeyemi und David Raum.

Schussanalyse direkt auf dem Platz

Sein "Spezialtrainer", Standard-Experte Mads Buddgereit ließ gleich in der ersten Einheit durchblicken, woran er in den kommenden Tagen und auch in Zukunft arbeiten will. Der Deutsch-Däne hatte auf einem Stativ den sogenannten "Trackman" aufgebaut – ein Gerät, das aus dem Golfsport stammt und beispielsweise den Beinschwung aufnimmt. Nach den Freistößen, die über Plastikmännchen aufs leere Tor ausgeführt wurden, analysierte Buddgereit die Schussbewegungen mit den DFB-Stars, unter anderem waren Reus, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leon Goretzka und Joshua Kimmich im Einsatz.