96-Training am Dienstag: Saric und Barlemann leiten die Einheit, Jung wieder dabei

Wie Hannover 96 am Montag bekanntgegeben hatte, haben nach der Entlassung von Mirko Slomka dessen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann die Trainingseinheit der Roten am Dienstagvormittag geleitet. Das Duo soll die Mannschaft auf das Spiel am Sonntag in Heidenheim vorbereiten und dort auch auf der Bank sitzen - ungeachtet des heißen Gerüchts um Alex Frei.

Zunächst gab überwiegend Barlemann die Anweisungen, später Saric. Sportdirektor Jan Schlaudraff, Assistent Alexander Klitzpera und Teammanager Fabio Morena beobachteten das Treiben auf dem Feld - auf dem im Übrigen auch Sebastian Jung wieder mitmischte. Der Rechtsverteidiger macht nach einer langwierigen Sehnenverletzung immer weiter Fortschritte, hat erstmals wieder voll mittrainiert.

Marc Stendera (Mittelfußprellung) und Sebastian Soto (Muskelfaserriss im Hüftbeuger) drehten mit Fitnesstrainer Dennis Fischer Runden um den Platz.