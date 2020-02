Gute Nachrichten vorm HSV-Spiel: Bakalorz und Franke trainieren wieder voll mit!

Marvin Bakalorz und Marcel Franke haben am Mittwochnachmittag voll mittrainieren können - das sind natürlich sehr gute Nachrichten vor dem Heimspiel von Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) gegen den Hamburger SV. Nicht nur, weil es gegen den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga geht und den Roten damit eine extrem schwierige Aufgabe ins Haus steht, sondern auch, weil die Abteilung Attacke (45 Tore in 21 Spielen sind Bestwert) zu Gast und die 96-Defensive zuletzt rein quantitativ besorgniserregend geschrumpft ist.

Felipe und Weydandt fehlen

In der Einheit am Mittwoch trainierten Kapitän Bakalorz, der unter Kenan Kocak gesetzt ist, und Franke, bis zu seiner Rotsperre und Außenbandverletzung kaum aus der Innenverteidigung wegzudenken war, voll mit, scheuten auch Zweikämpfe nicht. Sein Abwehrkollege Felipe (Oberschenkelverletzung) fehlte ebenso wie Angreifer Hendrik Weydandt (Achillessehnenreizung).