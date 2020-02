Schock zum Trainingsende: 96-Offensivtalent Mick Gudra verletzt sich am Knie

Kenan Kocak beendete das Training daraufhin. Dem 96-Trainer gehen in der Offensive die Alternativen aus. Hendrik Weydandt und Winter-Nachkauf John Guidetti werden wie Marcel Franke für das Spiel in Fürth ausfallen, bleiben nominell nur noch Marvin Ducksch und Sebastian Soto für die vorderste Front, Cedric Teuchert, Linton Maina und Neuzugang Philipp Ochs für die Außen.

Schlechter kann eine Einheit nicht enden: Offensivtalent Mick Gudra hat sich am Mittwochnachmittag im Training womöglich schwerer verletzt. Der 19-jährige Angreifer blieb im Abschlussspiel bei einem Zweikampf unglücklich im Rasen hängen, es knackte, Gudra hielt sich am Boden liegend vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und musste mit dick bandagiertem linken Knie vom Platz gefahren werden.

Nicht zuletzt aus diesem Grund durfte Gudra aus der eigenen U19 in dieser Woche wohl erneut bei den Profis mittrainieren. Der 1,80 Meter große Stürmer ist vor einem Jahr aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 an die Leine gewechselt. In der ersten Saisonhälfte machte er mit acht Toren in der Bundesliga Nord/Nordost der A-Junioren auf sich aufmerksam. Mehr Treffer gelangen nur dem pfeilschnellen Simon Stehle (14).

Für die U23 von 96 kam Gudra in dieser Saison in der Regionalliga Nord ebenfalls schon zweimal zum Einsatz. Bei der deutschen U19-Nationalmannschaft wurde er zuletzt in der EM-Qualifikation beim 0:1 in Schottland eingewechselt.