Schon wieder der Oberschenkel! Jonathas muss Training bei Hannover 96 abbrechen

Bitter! Jonathas droht die nächste Zwangspause. Der Stürmer von Hannover 96 musste das Training von Hannover 96 am Freitagvormittag vorzeitig abbrechen. Beim Elf-gegen-elf spürte der Brasilianer plötzlich einen Schmerz im Oberschenkel, aber keinen stechenden, wie es von Vereinsseite hieß. So oder so musste der 30-Jährige in die Kabine.

"Er war wieder dran"

Der Verein schickte Jonathas direkt zur MRT, um Aufschluss über die Schwere der Verletzung zu bekommen. 96 rechnet mit einer muskulären Verletzung und mindestens meheren Tagen Ausfall - vermutlich wird der Brasilianer die Reise nach Karlsruhe nicht antreten können. "Das tut mir sehr leid für ihn", sagte Trainer Mirko Slomka. "Er war wieder dran."