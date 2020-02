Spezialtraining bei Hannover 96: Ron-Robert Zieler lässt die Fäuste sprechen

Am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden faustete Ron-Robert Zieler in die Luft statt gegen den Ball und verschuldete damit das späte und für Hannover 96 enttäuschende 2:2. Am Dienstag verordnete der neue Torwarttrainer Rolf Moßmann dem Weltmeister deshalb Faust-Training.