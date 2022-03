Training in Kleinstbesetzung: Drittes Spiel für Lok Leipzig in Folge abgesagt

Leipzig. Bogdan Rangelov wusste die coronabedingten Zwangspause bestmöglich zu nutzen. Mitten in der Saison machte Lok Leipzigs trickreicher Flügelflitzer kurzfristig Urlaub, reiste vergangene Woche nach Stuttgart zu seiner Familie und tankte in Abwesenheit von Trainings- und Wettkampfstress Kraft für den anstehenden Meisterschaftskampf. Zu wenig gesunde Probstheidaer Profis hatte Coach Almedin Civa zur Verfügung, an sinnvolles Training war auch aus Infektionsschutz nicht zu denken und die Ligapartien gegen den Chemnitzer FC und die VSG Altglienicke mussten abgesagt werden. Anzeige

Gesunde Spieler am Ball

Rangelov kann die Wiederaufnahme des Spielbetriebs kaum erwarten. „Ich habe immer Lust auf Fußball. Ich habe seit zwei Wochen nicht gespielt. Ich spüre es schon in meinem Bauch, dass ich das Gefühl vermisse, auf dem Platz zu stehen“, so der 24-jährige Offensivspezialist. Gedulden muss sich der vierfache Torschütze jedoch weiterhin: Das Sonnabend-Spiel bei Energie Cottbus fällt ebenfalls aus.

Ein kleiner Trost ist Civas Training seit vergangenem Freitag, bei dem nur sieben Profis anwesend waren. Die gesunden Schützlinge üben technische Feinheiten am Ball ein und werden ins allseits beliebte Drei-vs-Drei geschickt. Vielmehr ist zurzeit nicht drin.

Wird der körperliche Zustand zum Problem?

Gedulden muss sich auch Maik Salewski, der sich aktuell von seiner zweiten Corona-Infektion erholt. Der Allrounder beklagt noch leichte Symptome. „Die Gesundheit geht vor. Als Sportler will man sich generell immer bewegen, da ist zu Hause rumsitzen nicht gerade förderlich“, berichtet er vom Quarantäne-Alltag, den er mit Home-Office, Hausarbeiten und bekannten Streaming-Diensten füllte.

Salewskis Rückkehr sowie der anderen infizierten Kollegen fällt auf die entscheidende Saisonphase. Lok ist trotz der ausgefallenen Matches weiterhin Zweiter und erster BFC-Verfolger mit acht Punkten Rückstand bei zwei Spielen weniger. Die Meisterschaft und die damit verbundene Aufstiegsrelegation ist noch in greifbarer Nähe, den Lizenzantrag stellten die Verantwortlichen daher auch im dritten Jahr in Folge. Salewski begrüßt die Entscheidung. „Es ist vielleicht auch ein kleiner Schub, zu sagen: Okay, es ist möglich.“

Ein Nachteil könnte der körperliche Zustand des Teams sein. Die vielen Ausfälle könnten einen Trainingsrückstand zur Folge haben. Immerhin: In den Nachholspielen in möglichen englischen Wochen kann bei ausbleibenden Verletzungen der volle Kader angreifen. Und die nötige Frische im Kopf haben Rangelov und Co. bereits getankt.

