Training in Zweiergruppen? Hannover 96 steht vor Rückkehr in kleinen Schritten

Die Trainingspläne sind schon lange fertig. Es sind viele Pläne, weil niemand weiß: Was darf 96 überhaupt? Am Montag sollen die 96-Profis starten, exakt einen Monat nach dem letzten Spiel, dem Sieg in Nürnberg. Cheftrainer Kenan Kocak wusste bis Freitag nicht, wie er seine Mannschaft für den Fall vorbereiten soll, dass Anfang Mai die Saison fortgesetzt wird.

Die Vertragslaufzeiten der Spieler von Hannover 96 Hendrik Weydandt (im Team seit 2018): Vertrag läuft zum Saisonende aus ©

Viele Klubs halten DFL-Vorgabe nicht ein Tatsächlich halten sich viele Klubs nicht an die Vorgabe der DFL, auf den Trainingsbetrieb bis zum 6. April zu verzichten. In Augsburg daddeln die Profis in Kleingruppen. Spielmacher Daniel Baier erklärte: „Solange das nicht verboten ist, sage ich mal, ist es auch legitim.“ Eine schwierige Legitimation, zumal die DFL eine einheitliche Lösung suchte – an die sich 96 hielt. Zum anderen fragen sich Amateurfußballer, warum Profis dürfen, was ihnen verwehrt bleibt. Der Profibetrieb argumentiert mit dem finanziell überlebenswichtigen Beenden der Saison. Nachvollziehbar, auch für jene, die sich nach Therapie gegen die Langeweile sehnen.

Gruppentherapie statt Gruppentraining? Von der Einteilung in je höchstens zwei Spieler auf dem Platz hält Kocak nicht viel. Das wäre kein Gruppentraining, eher eine Gruppentherapie. Möglichst fünf Spieler braucht er schon, um spielnahe Situationen herzustellen. Torschüsse, Flankenbälle, Läufe, alles möglich. Aber Zweikämpfe, Trainingsspiele, Eins gegen Eins – ausgeschlossen in der aktuellen Situation. 96 muss sich auf Kontrollen einstellen. In Hamburg patrouillierte ein Polizeiwagen am Trainingsgeländer des FC St. Pauli, die Beamten trafen keine Spieler an. Grund: Trainingsfrei nach zwei Tagen Gruppentraining.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga Die Heim- und Auswärtsspiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 im Überblick. ©