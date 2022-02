Training ins Ungewisse: Wolfsburgs Box-Profi Wojcicki wartet auf Vertrag und Gegner

So langsam ruckt der Boxsport nun wieder an, am Samstagabend etwa trat der Gifhorner Cruisergewichtler Artur Mann bei der Box-Gala in Breslau an , der 31-Jährige besiegte im Kampf um den IBO-Intercontinental-Titel den Lokalmatadoren Nikodem Jeżewski nach Punkten.

Patrick Wojcicki ist voll im Training, fünfmal die Woche macht sich Wolfsburgs bester Boxer in Westhagen bereit für den nächsten Kampf. Nur: Ob es den gibt, und wenn ja, wann - das ist offen. "Keine einfache Situation", sagt sein Trainer Antonino Spatola. Hintergrund: Wojcickis Vertrag mit dem Wasserman-Boxstall läuft am Ende des Monats aus. Gespräche über eine Verlängerung gibt es, aber eine Einigung steht noch aus.

Wojcickis nächster Kampf ist eigentlich schon geplant, am 19. März beim Wasserman-Profibox-Abend im Berliner Tempodrom. "Darauf", so Spatola, "ist Patricks Training ausgerichtet." Doch es gibt noch keinen möglichen Gegner für den 30-jährigen Mittelgewichtler - und aktuell eben auch noch keinen neuen Vertrag mit seinem Boxstall. Zuletzt hat er im Dezember in Ilsenburg Landsmann Alexander Pavlov durch K.o. besiegt.

Mittelfristig schielt Wojcicki weiterhin in Richtung WM-Kampf. In der IBF, seinem Verband, ist die Lage allerdings kompliziert. Eigentlich müsste der Wolfsburger warten, bis der aktuelle Titelträger Gennady Golovkin wieder in den Ring steigt und sich dann die Weltrangliste neu sortiert. Doch Golovkin erwägt einen Verbandswechsel - und in dem Fall müsste sich die IBF überlegen, was sie mit ihren Top-Boxern in dieser Gewichtsklasse macht. Zu denen zählen neben Wojcicki unter anderem auch der Brasilianer Esquiva Falcao, gegen den Wojcicki schon längst einen WM-Ausscheidungskampf hätte bestreiten sollen, und Denis Radovan, den Wojcicki noch aus gemeinsamen Amateurbox-Zeiten kennt.

Ein Kampf gegen Radovan wäre vergleichsweise leicht zu organisieren, denn der 29-jährige Kölner ist auch ein Wasserman-Boxer. Sollte dieses Duell zustande kommen, würde es wohl Ende April in Köln stattfinden, und Wojcicki wäre im März in Berlin nicht dabei. Aber auch für dieses Planspiel gilt: Erst einmal braucht Wojcicki einen neuen Wasserman-Vertrag. Spatola: "Wir werden schauen, ob sich da in den nächsten Tagen was tut."