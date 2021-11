Erstes Training, erste Pressekonferenz: Werder-Trainer Werner über seinen ersten Eindruck vom Team

Ole Werner hat an seinem ersten Tag als Trainer von Zweitligist Werder Bremen seiner neuen Mannschaft ein Lob ausgestellt. " Ich habe ein sehr hungriges Team vorgefunden ", sagte der 33-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz als Coach der Grün-Weißen am Montag. " Ich glaube, dass Werder Bremen für eine Art und Weise von Fußball steht, die offensiv ist, mutig ist und sich nicht kleiner macht als sie ist ."

Werner leitete am Montag zum ersten Mal das Training beim Tabellenzehnten. "Mir war es wichtig, mit der Mannschaft heute schon auf dem Platz zu arbeiten, obwohl eigentlich der freie Tag wäre. Ich habe insgesamt eine neugierige und positive Stimmung wahrgenommen und morgen geht es schon richtig los", erklärte der Neu-Coach seinen ersten Eindruck von seinen Schützlingen. Am Sonntag war die Personalie bekanntgegeben worden, nachdem der Ex-Trainer von Holstein Kiel zuvor bereits in den Medien als Favorit für den Posten genannt wurde. Der 33-Jährige unterschrieb in Bremen einen bis 2023 gültigen Vertrag und tritt die Nachfolge von Markus Anfang an, der nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses zurückgetreten war.