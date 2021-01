Extra-Training statt Pause: 96-Mittelfeldspieler Muslija schuftet weiter auf dem Platz

Es bleibt bei seinen schwankenden Auftritten! Bei der bitteren Niederlage gegen St. Pauli (2:3) kam Florent Muslija schon nach 33 Minuten für Valmir Sulejmani in die Partie. Nach seinem überzeugenden Auftritt eine Woche zuvor in Darmstadt legte Muslija gegen den Kiez-Klub aber ein schwaches Spiel hin, bekam vom SPORTBUZZER die Note 5.

Der Grund: Der talentierte Mittelfeldspieler verlor zu schnell zu viele Bälle, vergab zudem eine Riesenchance, als er aus acht Metern an Torwart Dejan Stojanovic scheiterte. Auch Muslija konnte den Roten nicht zum Sieg gegen den Kellerklub verhelfen. Um weiter an sich zu arbeiten, verzichtet der 22-Jährige aber auf die freien Tage.

Die 96-Profis bekamen nach der Niederlage am Samstag zwei Tage Pause, bevor am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Nürnberg beginnt. Muslija macht aber nicht frei. Schon am Sonntag traf er sich mit den Teamkollegen Philipp Ochs und Niklas Tarnat am Stadion – sie trainieren durch.