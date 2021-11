Training und Spiele als private Zusammenkünfte? Vorwarnstufe ist "Todesstoß" und "Katastrophe"

Leipzig. Die Situation ist ernst, das untermauert die Bettenauslastung in den Kliniken des Freistaats in diesen Tagen eindeutig. 878 Menschen lagen am Dienstag laut dem Sozialministerium Sachsen (SMS) mit einer Corona-Infektion auf den Normalstationen. Die Grenze der sogenannten Vorwarnstufe von 650 Betten ist seit dem 30. Oktober deutlich gerissen, am Mittwoch wird es der fünfte Tag in Folge sein. Die daraus resultierenden Regeln gelten ab diesem Wochenende. Damit steht der Breitensport in Sachsen vor der nächsten Zwangspause. Nach der Gesetzesauffassung des Sozialministeriums gilt Mannschaftssport im Amateurbereich als private Zusammenkunft und wird von den anstehenden Kontaktbeschränkungen im vollen Umfang betroffen sein – Wettbewerbe oder ein Ligabetrieb dürften damit in den wenigsten Sportarten noch realisierbar sein.

