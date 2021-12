Training via Live-Übertragung: RB Leipzig muss weiter ohne Jesse Marsch auskommen

Leipzig. RB Leipzig muss vor und auch in der Bundesliga-Partie beim 1. FC Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) weiter ohne Cheftrainer Jesse Marsch auskommen. Der Coach sagte am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz, er fühle sich nach seiner Corona-Erkrankung fit. Dennoch befindet er sich weiter in Quarantäne. Es werde täglich getestet, so Marsch. Einige Maßnahmen seien für ihn aber unverständlich. In Leipzig entscheidet das Gesundheitsamt, wann eine ursprünglich positiv Getestete Person die Absonderung verlassen kann.

In Berlin wird daher Co-Trainer Marco Kurth an der Seitenlinie stehen, möglicherweise kann auch Achim Beierlorzer assistieren, der Marsch bei den Spielen in Brügge und gegen Leverkusen vertreten hatte. Da er in dieser Woche ebenfalls positiv getestet worden war, entscheiden auch hier weitere Tests das Vorgehen.

Kurth war es auch, der am Mittwoch und am Donnerstag das Training mit den RB-Profis leitete. Für Marsch wurde eine Live-Übertragung der Einheiten ins heimische Wohnzimmer eingerichtet. Was der Coach sah, gefiel ihm offensichtlich. "Das Training war scharf, gut und klar." Dass mit Kurth am Freitag jemand verantwortlich an der Seitenlinie stehen könnte, der bisher noch keine Erfahrung als Cheftrainer im Herrenbereich hat, macht Marsch keine Sorgen. "Marco versteht ganz genau, worauf es ankommt. Er ist mehr als bereit dafür", so der 48-Jährige. Kurth, der in der vergangenen Saison die U19 des Bundesligisten betreute, habe im Verein bisher gut gearbeitet. "Ich werde öfter von anderen Vereinen und Sportdirektoren nach ihm gefragt. Da gibt es offenbar Interesse." Anzeige