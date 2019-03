Training von Hannover 96: Fülle läuft wieder!

Die sportlichen Negativ-Schlagzeilen bei Hannover 96 reißen nicht ab. Umso schöner klingt diese frohe Botschaft in den Ohren der Fans von Hannover 96: Niclas Füllkrug war am morgendlichen Mittwochstraining dabei - in Laufschuhen. Nach seiner Knie-OP im Dezember vergangenen Jahres war der wichtige Stürmer am Boden zerstört, von einem Saisonende war die Rede.