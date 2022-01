Trainings-Rückkehr nach Interview-Eklat - Tuchel begnadigt Chelsea-Star Lukaku: "Er hat sich entschuldigt“

Stürmer Romelu Lukaku ist am Dienstag ins Training des FC Chelsea zurückgekehrt. Der Belgier war nach einem TV-Interview, in dem er indirekt seinen Trainer Thomas Tuchel kritisiert hatte, am Wochenende aus dem Kader geflogen. Nun ist die Sache laut Tuchel erledigt. "Er hat sich entschuldigt“, sagte der Chelsea-Coach am Dienstag. "Wir sind froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, um uns die Sache anzuschauen und in Ruhe darüber zu sprechen."

Anzeige