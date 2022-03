Nach Trainingsabbruch von Robert Lewandowski: FC Bayern bestätigt Verletzung des Torjägers

Nach einem Trainingsvorfall macht sich der FC Bayern München vor den entscheidenden Wochen in Bundesliga und Champions League Sorgen um seinen Weltfußballer. Stürmerstar Robert Lewandowski rutschte am Dienstag beim öffentlichen Training nach einer knappen halben Stunde bei einem Torschuss ohne gegnerische Einwirkung weg. Der 33-Jährige blieb zunächst kurz auf dem Rasen liegen, wenig später verließ Lewandowski den Trainingsplatz vorzeitig.

Die Münchner vermeldeten später eine "kleine Blessur" bei Lewandowski. Ob der Angreifer pausieren muss, blieb zunächst unklar. "Ich habe einen Ball nicht sauber getroffen und es schmerzt etwas", zitierte die Bild den Stürmerstar. Etwas humpelnd bahnte sich Lewandowski an der Seite von Mannschaftsarzt Jochen Hahne seinen Weg durch die Fans und ließ sich in der Praxis auf dem Trainingsgelände durchchecken. Dem Vernehmen nach war das Knie betroffen.

Der Supertorjäger ist für den ersehnten Einzug der Münchner ins Finale der Champions League unverzichtbar. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost. Die beiden K.o.-Partien finden nach der Länderspielpause am 5./6. und 12./13. April statt.

Erinnerungen an das vergangene Jahr wurden wach. Da war Lewandowski Ende März von den Länderspielen der polnischen Nationalmannschaft mit einer Bänderverletzung im rechten Knie nach München zurückgekehrt. Der Torjäger wurde dann beim Viertelfinal-K.o. in der Champions League gegen Paris Saint-Germain schmerzlich vermisst.

Die Münchner empfangen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga Union Berlin. Als Tabellenführer haben sie aktuell noch sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Der Erzrivale kann mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) bei Mainz 05 aber bis auf vier Zähler wieder an die Bayern herankommen. Dann würde ein Ausfall Lewandowskis die Spannung im Titel-Endspurt noch weiter beeinflussen.