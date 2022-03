Nach Trainingsabbruch am Vortag: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski fehlt bei Team-Einheit

Muss der FC Bayern München beim kommenden Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten? Nachdem der Stürmer des deutschen Rekordmeisters bereits die Einheit am Dienstag vorzeitig abbrechen musste, fehlte er am Mittwoch gänzlich beim Mannschaftstraining. Mit Blick auf das anstehende Duell mit den "Köpenickern" am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gab der Klub zunächst keine weitere Auskunft.

