Trainingsauftakt bei der U23 von Holstein Kiel

KSV-Coach Ole Werner (oben rechts), der zurzeit seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer in Hennef absolviert, kündigte an: „Wir müssen sie langsam ans Team und an unsere Spielidee gewöhnen. Fußballerisch und menschlich passen sie zu uns.“ Mit Justin Njinmah (krank) und Jesper Tiedemann (privat verhindert) fehlten zudem noch zwei ehemalige A-Junioren zum Auftakt.