Trainingsauftakt bei Lok Leipzig: Neue Gesichter und alte Prinzipien

Zum Trainergespann gesellt sich zudem Dennis Dickmann. Der 24-jährige Keeper der Blau-Gelben übernimmt das Amt des Torwarttrainers und tritt in die großen Fußstapfen von Vereinslegende Maik Kischko. Neben Kollege Jannes Tasche wird er in der neuen Saison auch Jan-Ole Sievers hechten und schwitzen lassen – ein weiteres neues Gesicht im Lok-Aufgebot, aufgrund von Sonderurlaub jedoch erst in zehn Tagen beim Mannschaftstraining dabei.

Aufforderung zum Konkurrenzkampf

Der 26-jährige Sievers kommt vom SV Elversberg und kann eine illustre Weltkarriere aufweisen. Vier Zweitliga - und sieben Drittliga partien absolvierte der Tormann für Kaiserslautern , in der Jugend parierte er für die Bolton Wanderers, ein halbes Jahr stand er beim FC Gifu in der japanischen zweiten Liga zwischen den Pfosten. Dort absolvierte er im November 2019 auch sein letztes Match, fast 9.000 Kilometer entfernt von Leipzig musste er jedoch sieben Gegentore schlucken.

Dass das funktioniert, merkt auch Eric Voufack. „Die Qualität ist hoch, Lok ist ein fußballerisch guter Verein. Ich denke, man kann sich gut entwickeln“, bilanziert der 19-jährige Rechtsverteidiger, der von Carl Zeiss Jena an die Connewitzer Straße wechselte und in Probstheida mit Zak Piplica bereits einen Kumpel hat. Gemeinsam trainierten die Fußballersöhne drei Jahre in der Jugendabteilung der Jenaer, nun das Wiedersehen in Leipzig. „Wir verstehen uns sehr gut, wohnen auch nah beieinander“, so Voufack, der zu seinem Papa Marciano Voufack gezogen ist. Dieser hat Leipziger Fußballvergangenheit, ging unter anderem für Lok-Rivalen BSG Chemie zwischen 2011 und 2013 auf Torejagd. Auch wenn es ihm am Donnerstag noch erspart geblieben ist, fürchtet Sohnemann Eric: „Ich denke, im Trainingslager wird dann gesungen.“