Trainingsauftakt bei Lokomotive Leipzig: „Abspecken" in der Wintervorbereitung

Leipzig. Noch steht hinter dem Wann und Wie der Saisonfortsetzung in der Regionalliga Nordost eines dickes Fragezeichen. Doch die Weihnachtspfunde sollen purzeln, und so bittet Almedin Civa seine Probstheidaer Schützlinge seit Montag wieder zum Training an die Connewitzer Straße. Der Cheftrainer des 1. FC Lok Leipzig startet gemeinsam mit den Profis des Viertligisten in die noch abgespeckte Wintervorbereitung in der Kunstrasenhalle am Bruno-Plache-Stadion. Wie bereits zum Ende vergangenen Jahres wird der aktuell Sechste der Regionalliga Nordost aufgrund von Kurzarbeit und Belastungssteuerung drei Mal in der Woche trainieren.

Anzeige